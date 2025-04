Wstrząs w Monachium, Niemcy nie mogą uwierzyć. Zwrot akcji ws. legendy Bayernu

Lato będzie gorącym okresem w Bayernie Monachium. Klub jest gotowy na rozstanie z wieloma zasłużonymi zawodnikami, co jest pokłosiem decyzji Vincenta Kompany'ego o konieczności przeprowadzenia małej rewolucji kadrowej. Niemieccy dziennikarze są zgodni co do tego, że z "Bawarczykami" rozstanie się również Thomas Mueller, który myślał o przenosinach do MLS. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami może dojść jednak do nagłego zwrotu akcji w sprawie jego przyszłości.