Mecz-absurd na PGE Narodowym. Wisła Kraków znów może to zrobić

Na początek przypomnijmy krótko rys historyczny. Spotkanie o Superpuchar z reguły odbywa się tydzień przed startem Ekstraklasy. W czerwcu zeszłego roku Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że termin meczu to 7 lipca . Niedługo później federacja zmieniła jednak zdanie.

"Departament Rozgrywek Krajowych PZPN poinformował, że zaplanowany na 7 lipca mecz o Superpuchar zostanie rozegrany w innym terminie, który będzie wyznaczony nie wcześniej niż po zakończeniu fazy eliminacji do rozgrywek UEFA" - głosił komunikat.

Wisła Kraków zagra w meczu o Superpuchar jako triumfator poprzedniej edycji Pucharu Polski . W finale "Biała Gwiazda" pokonała Pogoń Szczecin 2:1 po dogrywce. Była to niemała niespodzianka - mowa wszak o drużynie I-ligowej, która ograła mocnego ekstraklasowicza.

- Już nie takie historie piłka nożna widziała, dlatego my przede wszystkim musimy się poprawić względem ostatniego meczu, wejść na wyższy poziom, do którego przyzwyczailiśmy. I wtedy na pewno będziemy bliżej tego, by zdobyć Superpuchar. Aczkolwiek Wisła też niejednokrotnie pokazała, że potrafi na bardzo wysoki poziom wejść, choćby w finale ubiegłorocznego Pucharu Polski - mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec w wypowiedzi dla klubowych mediów.