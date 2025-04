ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała pierwszy ćwierćfinałowy mecz PlusLigi z Bogdanką LUK Lublin i stanęła przed szansą, by we własnej hali przypieczętować awans do najlepszej czwórki rozgrywek. Kibiców czekało jednak przykre zaskoczenie, ponieważ w dzień meczu okazało się, że nie zagra w nim Bartosz Kurek. Zawodnik, który zastąpił kapitana reprezentacji Polski w składzie wyznał później, że on sam wystąpił "w trybie awaryjnym".