Zaatakował Barborę Krejcikovą, teraz przeprasza. "To nie było profesjonalne"

"Mogliście słyszeć na Tennis Channel komentarze skupiające się na moim wyglądzie, a nie osiągnięciach. Jako zawodniczka, która poświęciła tak wiele temu sportowi, byłam rozczarowana słysząc tego typu nieprofesjonalne uwagi. To nie pierwszy raz, kiedy coś takiego wydarzyło się w świecie sportu. Nie zabierałam często głosu, ale uważam, że nadszedł czas, aby zająć się potrzebą szacunku i profesjonalizmu w mediach sportowych. Takie zdarzenia odwracają uwagę od prawdziwej istoty sportu i poświęcenia, jakie wszyscy sportowcy wkładają na placu gry. Bardzo kocham tenis i chcę, aby był on reprezentowany w sposób, który pokazuje szacunek do naszego zaangażowania, które podejmujemy, aby rywalizować na tym poziomie " - przekazała Krejcikova za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Obraził Barborę Krejcikovą na wizji. Teraz wraca z "podkulonym ogonem"

W niedzielę Jon Wertheim zabrał głos ws. skandalu i przyznał, że gdy tylko zdał sobie sprawę ze swojej gafy, skontaktował się z Barborą Krejcikovą i przeprosił zawodniczkę za swoje zachowanie. "W piątek wygłosiłem kilka głęboko żałosnych komentarzy poza anteną. Zdaję sobie z tego sprawę. Przepraszam. Natychmiast skontaktowałem się z zawodniczką i ją przeprosiłem. Jak do tego doszło? Dołączyłem do studia przez zoom. Podczas próby pokazano nam pod pewnym kątem grafikę, która przesadnie uwydatniała czoło Barbory. Chwilę później powiedziano mi, abym odpowiednio ustawił kamerę. Spojrzałem na to, jak wyglądam i zażartowałem, że moje czoło przypomina czoło tenisistki, o której mowa. Chociaż była to prywatna próba, ta wymiana zdań nieumyślnie i bez kontekstu trafiła na antenę. Zdaję sobie sprawę z tego, co się stało. Wiem, że nie jestem tutaj ofiarą. Nie było to ani profesjonalne, ani pokazujące, jaką osobą staram się być. Jestem za to odpowiedzialny. Przepraszam" - poinformował w oficjalnym komunikacie opublikowanym na platformie X.