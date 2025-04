Trudna sytuacja Świątek, a tu takie słowa o trenerze. "To nie działa"

Po odejściu Wiktorowskiego wielokrotnie zastanawiano się, czy ktokolwiek będzie w stanie go zastąpić. Poprzedni szkoleniowiec Świątek miał w sobie bardzo dużo charyzmy i potrafił postawić na swoim. Pod koniec ich współpracy widać było jednak, że coś zaczyna się psuć. Czy tak jest też w wypadku Belga?

Iga Świątek i Wim Fissette to nienajlepszy duet?

Bartosz Ignacik w czasie programu "Misja Sport" emitowanym na Canal+ postanowił podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi współpracy Igi Świątek z Wimem Fissettem. Stwierdził, że kibice raczej nie powinni spodziewać się, że wrócą momenty, w których Polka wygrywała kilkanaście meczów z rzędu i wydawała się niepokonana. Reklama

Reklama Mirra Andreeva (RUS) pokonała Igę Świątek (POL). Skrót meczu. WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

"Nie chcę teraz oceniać Wima Fissette'a, ale powiem wprost, to nie działa. Wydaje mi się, że Belg nie pasuje charakterologicznie do obozu Igi Świątek" - stwierdził. "Iga nie wygrywa turniejów, ale trzeba podkreślić, że my nie narzekamy, że Iga dociera do ćwierćfinałów czy półfinałów turniejów. Tylko widać, że jej też to nie pasuje i nie jest w tenisie po to, żeby być drugą rakietą na świecie" - zauważył dziennikarz.

Mocna diagnoza Igi Świątek

"Nigdy nie wróci, to co działo się z Tomaszem Wiktorowskim, kiedy Iga wygrywała turniej za turniejem i trzeba się do tego przyzwyczaić. Jak może wróci, to za 5-6 lat" - dodał Ignacik. Zwrócił też uwagę na to, że Fissette będzie miał jeszcze szansę, żeby się wykazać podczas sezonu na mączce. To właśnie w jego trakcie Świątek będzie broniła zawrotnej liczby punktów. Po Roland Garros może przyjść pora na surową ocenę.

"Druga pozycja w rankingu może się zaraz zmienić w trzecią, czwartą lub nawet piątą. Widzę już ten lament w Polsce. Fissette z Igą będzie pracować minimum do końca roku, ale też to minimum może zamienić się w maksimum" - podsumował dziennikarz. Świątek przygotowuje się w tej chwili do sezonu na mączce, który może być dla niej kluczowy w kontekście nie tylko punktów, ale również pewności siebie. Reklama

Iga Świątek, Wim Fissette / Fatih Aktas / Anadolu & BENOIT DOPPAGNE / BELGA MAG / Belga via AFP / AFP