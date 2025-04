Było 1:0 dla mistrzów Bundesligi. Potem ogromna sensacja, trzecioligowiec w finale

Nie tylko w Polsce w tym tygodniu wyłonieni zostaną finaliści krajowego pucharu, który tradycyjnie odbędzie się na PGE Narodowym . Ogromne emocje kibicom towarzyszą również w innych krajach. Walka o przepustkę do starcia o główne trofeum we wtorek rozpoczęła się u naszych zachodnich sąsiadów. Śmiało można było mówić o konfrontacji Dawida z Goliatem. Obecny jeszcze mistrz Bundesligi z Leverkusen mierzył się na wyjeździe z trzecioligową Arminią Bielefeld.

Gospodarze, pomimo ogromnego wsparcia własnych kibiców, byli z góry skazywani na porażkę. Gracze Xabiego Alonso biją się przecież o drugi ligowy tytuł z rzędu, do prowadzącego Bayernu tracą zaledwie sześć punktów, co sprawia, że szykuje się emocjonujący finisz sezonu. Miejscowi z kolei plasują się na lokacie niepremiowanej awansem na zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej . W pucharze dotarli jednak do półfinału i nie zamierzali na tym poprzestać.

Arminia Bielefield w finale Pucharu Niemiec. Trzecioligowiec jedzie do Berlina

Trafienie młodego zawodnika jeszcze bardziej rozochociło gospodarzy do ataków, którzy tuż przed zejściem obu zespołów do szatni znów cieszyli się z gola. Tym razem golkipera gości pokonał Maximilian Grosser. Xabi Alonso podczas przerwy zapewne miał do przekazania swoim podopiecznym wiele krytycznych słów. Nie przyniosły one jednak oczekiwanych efektów. Rezultat nie zmienił się do ostatniego gwizdka sędziego i jedna z największych sensacji ostatnich lat w niemieckim futbolu stała się faktem. Trzecioligowiec z Bielefeld zameldował się w finale krajowego pucharu i niebawem wybierze się do Berlina.