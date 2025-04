Wielki dramat mistrzyni. Przekazała smutne wieści. "Spoczywaj w pokoju"

Na aż tak ogromne szczęście Amerykanka niestety nie może liczyć w życiu prywatnym. W sierpniu ubiegłego roku 40-latka ze smutkiem poinformowała o chorobie nowotworowej, którą zdiagnozowano u jej psa, Leo. "Mój chłopak ma raka. (...) Po powrocie z Paryża zauważyłam, że wokół jego węzłów chłonnych utworzyły się guzki, więc od razu zabrałam go do weterynarza. Niestety zdiagnozowano chłoniaka. Leo przechodzi już chemię i dobrze reaguje. Jest trochę zmęczony i nie wie, co się dzieje, ale nadal jest szczęśliwym chłopcem. (...) To było kilka trudnych tygodni i starałam się nie okazywać emocji, ale muszę to powiedzieć na głos, żeby to przetrawić... Leo to mój pierwszy pies, jest ze mną już 11 lat i nie wyobrażam sobie życia bez niego"- żaliła się wówczas sportsmenka.

