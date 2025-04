Dostrzegli u Świątek to, co jest słabością Coco Gauff. Wielki mistrz ostrzega

Tenisowy świat powoli przechodzi z kortów twardych na ziemne, które są królestwem Igi Świątek . Polka zmagania na ukochanej nawierzchni rozpocznie jednak niepocieszona. Dobre spotkania miesza ona z gorszymi, co spowodowało, że ostatni raz puchar wznosiła ona podczas zeszłorocznego Rolanda Garrosa. Podopieczną Wima Fissetta zaskoczyć potrafią nawet dużo niżej notowane tenisistki. W Miami naszą rodaczkę wyeliminowała Alexandra Eala .

"W pewnym momencie już była taka sytuacja, że wystarczyło, że dwa razy musiała zagrać do forhendu i "wywracała się", popełniała błąd. Jakby spanikowana, kompletnie nie wiedząca, co ma zrobić " - mówił selekcjoner żeńskiej reprezentacji Polski w programie "Break Point" na YouTube. "Rzeczywiście ten forhend w wielu momentach grał przeciwko niej, a nie z nią" - dodał od razu towarzyszący mu w studiu Marek Furjan.

Forhend największym problemem Świątek. Na mączce wszystko może się zmienić

Także poza granicami naszego kraju forhend Igi Świątek staje się coraz bardziej nośnym tematem. Z niepokojem wiceliderce kobiecego zestawienia przygląda się Mats Wilander. "To jest jej największy problem" - oznajmił wprost siedmiokrotny triumfator Wielkich Szlemów na łamach "tennis365.com". "Taki plan większość zawodniczek realizowała na szybszym korcie, na trawie, w hali, a nawet na wolniejszym twardym korcie" - uzupełnił, zwracając uwagę na to, że przeciwniczki Polki to wykorzystywały.