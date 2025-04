Huśtawka nastrojów na Bernabeu. Kosmiczny mecz Realu Madryt. Nokautujący cios w 115. minucie

Real Madryt mimo ogromnej krytyki, która spada na drużynę, wciąż pozostaje "żywy" we wszystkich możliwych rozgrywkach. Zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego może realnie myśleć o wygraniu trypletu, co nie udało się jeszcze nigdy w historii klubu. Dodatkowo latem zostaną rozegrane Klubowe Mistrzostwa Świata, pierwsze w rozszerzonej formule. Żeby móc marzyć o klasycznym tryplecie "Królewscy" musieli przypieczętować awans do finału Pucharu Króla.

Reklama