David Beckham to postać doskonale znana fanom futbolu. Anglik przez wiele lat odnosił imponujące sukcesy, swego czasu był nawet kapitanem drużyny narodowej. Liderem angielskiej kadry był od 15 listopada 2000 do 2 lipca 2006 roku. Po zakończeniu piłkarskiej kariery "Becks" postanowił pozostać w środowisku. Na początku 2019 roku został współwłaścicielem Salford City FC z Manchesteru. Wkrótce potem opuścił jednak Europę, udał się do Ameryki Północnej i został prezydentem klubu Miami Inter CF.

