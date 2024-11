Blask Świątek, Rosjanka zdeklasowana w 51 minut. Popis Polki nie zagwarantował jednak awansu

Nadszedł dzień prawdy dla Igi Świątek na turnieju WTA Finals. To właśnie dzisiaj okaże się czy Polka awansuje do półfinału zmagań w Rijadzie. Najpierw raszynianka wyszła na kort, by rywalizować z Darią Kasatkiną. Sytuacja na tyle się zagmatwała, że to spotkanie tak naprawdę nie miało znaczenia w kontekście awansu 23-latki do najlepszej "4". Mimo to Iga wyszła na kort z pełnym zaangażowaniem i rozgromiła rywalkę 6:1, 6:0. Teraz awans Świątek leży w rękach Coco Gauff. Amerykanka musi pokonać Barborę Krejcikovą, by Polka zameldowała się w jutrzejszej rywalizacji o finał.