Gauff napisała w środku nocy. Zaskakujące przeprosiny po triumfie w WTA Finals

Coco Gauff w zakończonych w sobotę WTA Finals praktycznie nie miała sobie równych . Amerykanka jedyną porażkę poniosła w trzecim starciu fazy grupowej, w momencie gdy była już pewna awansu do czołowej czwórki. W półfinale zaskakująco gładko rozprawiła się z Aryną Sabalenką, a w finale po męczącym boju ograła Qinwen Zheng. Dla zaledwie 20-letniej zawodniczki to pierwszy triumf w tym turnieju, dlatego nikogo nie zdziwiły obrazki po ostatniej piłce, gdy reprezentantka Stanów Zjednoczonych położyła się na korcie .

Poza łzami pojawiło się też zmęczenie. Panie spędziły na korcie naprawdę sporo czasu, do tego doszedł stres związany z zaciętą końcówką. Okazuje się, że nawet po uroczystym wręczeniu pucharu Amerykanka nie miała ani chwili odpoczynku. W mediach społecznościowych do swoich obserwatorów odezwała się dopiero w środku nocy . I kompletnie ich zaskoczyła, bo opisała jak wiele działo się po opuszczeniu kortu.

Coco Gauff zwróciła się do kibiców. W sobotę nie mogła postąpić inaczej

Podczas sobotniej potyczki trybuny w końcu wypełniły się po brzegi. Mnóstwo obserwatorów zostało do samego końca po to, by między innymi zebrać podpisy od bohaterek konfrontacji. I właśnie do nich zwróciła się także Coco Gauff. "Przepraszam, że nie mogłam rozdać tyle autografów po meczu co zwykle, musiałam się spieszyć" - przekazała.