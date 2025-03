Iga Świątek wyznała prawdę. Już wiadomo, co zaszło. Wykonała taki gest

Iga Świątek znów zapytana o Indian Wells

Iga Świątek opowiedziała o swojej perspektywie

"Chciałam tylko wyjaśnić, że nawiązałam kontakt wzrokowy z chłopcem podającym piłki i przeprosiłam, więc nie było żadnego "konfliktu". Ludzie i media wyolbrzymiają to. Chciałam też dać moim fanom trochę swojej perspektywy na to, z czym zmagałam się przez ostatnie miesiące i co czułam, bo mam wrażenie, że ludzie oceniają bardzo szybko. Wiem, że mam ogromne ambicje i jestem perfekcjonistką. To, co się dzieje dookoła, sprawia, że trudniej mi docenić to, co osiągnęłam. Ludzie oczekują tego, żebym wygrywała wszystko. Ale może mi teraz będzie mi łatwiej, skoro głośno powiedziałam, co czuję i myślę" - powiedziała Polka.