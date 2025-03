6:2, 6:0 dla Igi Świątek, po 14 dniach powtórka batalii. Wszystko jasne po 107 minutach

Dopiero co zakończył się turniej WTA 1000 w Indian Wells, a już za dwie doby zobaczymy ponownie w akcji Igę Świątek. Polka stanie do walki o trzecią rundę zmagań w Miami. Teoretycznie warunki na Florydzie mniej sprzyjają raszyniance niż w Kalifornii, ale mimo to zdołała wygrać te rozgrywki przed trzema laty. W decydującym starciu pokonała Naomi Osakę i przypieczętowała tzw. Sunshine Double, czyli triumf w obu amerykańskich tysięcznikach rozgrywanych w marcu.

W tym roku nasza tenisistka spotyka się z niecodzienną dla siebie rzeczywistością, bowiem po raz pierwszy od 2020 roku nie awansowała do żadnego finału w pierwszych dwóch miesiącach sezonu. W niedzielny wieczór czasu polskiego 23-latka poznała swoje potencjalne rywalki na drodze do tego osiągnięcia tego celu. Wiadomo było, że wiceliderka rankingu rozpocznie turniej od pojedynku z Caroline Garcią lub kwalifikantką. Zawodniczką z eliminacji okazała się Anna Bondar. Dzisiaj finalnie okazało się, z kim zmierzy się Iga w piątkowej rywalizacji o trzecią fazę zmagań w Miami.

Iga Świątek poznała swoją rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Miami

To nie był koniec emocji na korcie numer 7. Caroline wróciła do gry, mimo że przeciwniczka była o dwie piłki od wygrania seta przy własnym podaniu. Następnie Francuzka obroniła trzy break pointy i wyszła na 6:5. Ostatecznie o losach partii decydował tie-break. Po zaciętej rywalizacji triumfowała w nim Garcia, co przełożyło się na zwycięstwo w całym meczu 6:0, 7:6(5). Tym samym dojdzie do powtórki zestawienia, jakie miało miejsce w drugiej rundzie w Indian Wells. Po 14 dniach Iga Świątek ponownie zmierzy się z Caroline Garcią, w dodatku w identycznym etapie turnieju. W Kalifornii nasza tenisistka nie dała rywalce szans, wygrywając 6:2, 6:0. Wynik kolejnego starcia poznamy w piątek.