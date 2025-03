Iga Świątek wróciła do incydentu z Indian Wells. "Kilka dni oceniania i hejtu"

Chciałam w pewnym sensie dać trochę kontekstu, nie tłumaczyć się i nie usprawiedliwiać, bo faktycznie jak frustruję się na korcie, to nie jest postawa, którą chcę reprezentować. To nie jest coś, do czego dążę. Bez dwóch zdań jest to coś, nad czym będę pracowała. To też nie jest tak, że przez półtora roku byłam spokojna, więc będę spokojna do końca życia (uśmiech). Zawsze trzeba dostosować się do tego, jak człowiek się czuje, więc na pewno to poprawię. Na pewno życie nie było najłatwiejsze od głównie tej sprawy (wykrycia trimetazydyny w jej organizmie w zeszłym roku - red.), trochę w pewnym sensie to mną wstrząsnęło

~ Iga Świątek dla Canal+ Sport