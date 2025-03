Świątek zmaga się z konsekwencjami afery, a tu takie słowa. "Zawsze taka była"

Zazwyczaj wybuchy emocji na korcie kojarzyły się raczej z takimi zawodnikami i zawodniczkami jak Aryna Sabalenka, Daniił Miedwiediew czy Andriej Rublow. Iga Światek uważana była za tę spokojną i zrównoważoną, której dobre przygotowanie psychiczne pozwalało na przekraczanie kolejnych granic i wygrywanie przegranych meczów. Okazuje się, że to tylko część jej osobowości.

Iga Świątek bohaterką afery

Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju w Indian Wells z Mirrą Andriejewą. 17-letnia Rosjanka nie dała szans Polce w trzecim secie. Raszynianka popełniała sporo błędów i weszła w konflikt ze swoim sztabem. Jak sama pisała później w oświadczeniu, by wylać frustrację, uderzyła mocno piłką tak, by odbiła się kozłem. Wystraszyło to znajdującego się obok chłopca od podawania piłek i dodatkowo zdenerwowało członków sztabu Świątek.