Świątek dotrzymała słowa. Kibice dowiedzieli się dzień po meczu. To już koniec

W zgodnej opinii ekspertów to był najsłabszy mecz Igi Świątek w tym sezonie . Popełniła aż 32 niewymuszone błędy, przy ledwie 12 rywalki. Przez całe spotkanie widać też było u Polki kryzys mentalny w jej poczynaniach. I być może to powinno niepokoić najbardziej w perspektywie kolejnych tygodni.

Iga Świątek za burtą Miami Open. To już 10 turniejów bez gry w finale

Druga rakieta świata umówiła się na rozmowę z Canal+ jeszcze przed konfrontacją z Filipinką . Bezpośrednio po przegranym spotkaniu nie pojawiła się jednak przed kamerą, do czego dziennikarze stacji podeszli z pełnym zrozumieniem. Obietnica została dotrzymana, tyle że z poślizgiem czasowym. Widzowie obejrzeli wywiad nazajutrz, w czwartek wieczorem.

Rozmawiająca z raszynianką Paula Kania-Choduń zapytała o ogrom informacji i podpowiedzi, jaki płynął w trakcie spotkania z trybun. Doradzali Idze nie tylko trener Wim Fissette i psycholog Daria Abramowicz, ale również - co się w zasadzie nie zdarza - Maciej Ryszczuk, odpowiadający za przygotowanie fizyczne. Efekt? Narastająca frustracja zamiast skutecznej gry .

- Nie lubię dostawać wskazówek co punkt - oznajmiła Świątek. - Faktycznie pod koniec meczu nie dawałam rady skoncentrować się na korcie. Ale przemyślimy to. Dostawałam w ostatnich meczach świetny coaching od Wima. Tu było tego dużo. Na pewno wszystkim nam zależy. Pomyślimy, jak to poukładać.