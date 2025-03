Iga Świątek przegrała, zawyrokował. "Daria Abramowicz sobie nie radzi"

Iga Świątek zaskakująco przegrała w ćwierćfinale turnieju w Miami z Alexandrą Ealą. Zaniepokojeni eksperci zaczęli szukać przyczyn i wyliczali kolejne turnieje bez tytułów lub finałów. O Polce znów jest głośno w takim kontekście, w jakim ta by tego nie chciała. Lech Sidor jest pewien, że winą za to, co dzieje się z raszynianką można po części obarczyć Darię Abramowicz. Wyjaśnił, dlaczego.