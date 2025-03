Barcelona ucieka Realowi. Trzy ciosy i basta. Lewandowski zgasił rywalom światło

Blisko trzy tygodnie później oba zespoły przystąpiły do rywalizacji niezadowolone z wyznaczonego terminu. Część piłkarzy w nogach miała jeszcze mecze rozegrane w eliminacjach mundialu . Z tego powodu w wyjściowej jedenastce "Dumy Katalonii" nie znaleźli się Raphinha i Robert Lewandowski , który od kilku tygodni gra z drobnym urazem.

Szczęsny drybluje, Lewandowski strzela. Barcelona umacnia pozycję na szczycie tabeli

"Blaugrana" bez zbędnej zwłoki przystąpiła do realizacji zamierzeń i objęła prowadzenie już w 11. minucie. Idealne dogranie z bocznego sektora w wykonaniu Alejandro Balde wykorzystał Ferran Torres . Zaatakował piłkę wślizgiem w polu bramkowym i po chwili było 1:0 .

Pierwsza faza spotkania ułożyła się zatem dla Barcelony znakomicie. Niestety nie minęło pół godziny gry, a murawę z powodu kontuzji musiał opuścić Olmo . Chwilę później w przeciwnej drużynie to samo spotkało Ikera Munoza .

Do przerwy rezultat nie uległ zmianie, choć równie dobrze "Barca" mogła prowadzić trzema bramkami. Po strzale Ferrana Torresa z rzutu wolnego futbolówka trafiła jednak w poprzeczkę. Co ciekawe, największy aplauz zebrał Wojciech Szczęsny, gdy pod presją zaliczył udany drybling między dwoma atakującymi go rywalami.