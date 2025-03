W Miami była bez trenera. Teraz ogłosiła. Zmiany w obozie mistrzyni US Open

Podczas kończącego się turnieju WTA Miami byliśmy świadkami kilku zaskoczeń. Jednym z nich była dobra dyspozycja Magdy Linette , która wyeliminowała między innymi Coco Gauff . Poznanianka uległa dopiero w spotkaniu 1/8 finału , gdzie przyszło jej się zmierzyć z Jasmine Paolini . Kolejnym niemałym zaskoczeniem była świetna forma Emmy Raducanu , która dotarła do tego samego etapu co polska tenisistka. Brytyjska zawodniczka do tej pory notowała raczej przeciętne występy w "tysięcznikach", odpadając na bardzo wczesnych etapach z takich imprez jak Indian Wells czy WTA Doha.

Raducanu ogłosiła nazwisko. Mark Petchey nowym szkoleniowcem brytyjskiej tenisistki

To nie pierwszy raz, kiedy Raducanu musiała zmagać się ze zmianami w swoim sztabie trenerskim. Z początkiem 2025 roku ogłoszono bowiem jej rozstanie z Nickiem Cavadayem . Ten pomógł brytyjskiej tenisistce w odbudowie formy, jednak w styczniu bieżącego roku musiał zrezygnować z funkcji jej szkoleniowca ze względu na problemy zdrowotne . Tymczasowym trenerem Raducanu został wówczas wspomniany wcześniej Vladimir Platenik, którego mogliśmy obserwować w narożniku brytyjskiej tenisistki jeszcze podczas zmagań w Indian Wells. Nie pojawił on się jednak w Miami, gdzie w otoczeniu 22-latki zaczął być widywany inny emerytowany tenisista Mark Petchey .

Ostatecznie to właśnie Petchey będzie przygotowywał mistrzynię US Open do dalszej części sezonu. Petchey, był zarówno singlistą, jak i zawodnikiem deblowym, wcześniej pracował z między innymi z Andym Murrayem. Teraz 54-latek podejmie się niełatwego zadania przygotowania Raducanu do dalszej części sezonu, a w tym oczywiście turniejów wielkoszlemowych, z których pierwszy odbędzie się już w maju. To więc raptem dwa miesiące dla nowego trenera mistrzyni US Open z 2021 roku.