Świątek zdeklasowała mistrzynię US Open. 6:1 i 6:0, Polka w czwartej rundzie w Melbourne

Już pierwszy mecz na Rod Laver Arena podczas siódmego dnia zmagań w głównej drabince Australian Open przyniósł nam polskie emocje. Na korcie centralnym pojawiła się Iga Świątek, by rywalizować z Emmą Raducanu o awans do czwartej rundy turnieju. Nasza reprezentantka nie dała najmniejszych szans mistrzyni US Open 2021. Raszynianka rozegrała kapitalne spotkanie, zakończone zwycięstwem 6:1, 6:0. O awans do ćwierćfinału imprezy rozgrywanej w Melbourne powalczy z Evą Lys lub Jaqueline Cristian.