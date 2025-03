Po paraliżu ani śladu. Paweł Wąsek zabawił się w Planicy, choć u góry jeszcze jest strach

Paweł Wąsek przez lata nie potrafił się przełamać w Planicy. Zawsze kiedy przyjeżdżał w to miejsce, to paraliżował go strach. To jednak nie jest żadna ujma. Letalnica w Dolinie pod Poncami bowiem przeraża nawet najodważniejszych skoczków. Najświeższym przykładem jest Niemiec Philipp Raimund, który ze względu na lęk wysokości zrezygnował ze startu w Planicy.