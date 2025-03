Rosjanie uderzają w Świątek. Oberwało się też Abramowicz. "Marnuje pieniądze"

Porażka Igi Świątek w ćwierćfinale Miami Open ze 140. rakietą świata - Alexandrą Ealą była równie niespodziewana, co bolesna. Znów zwiększy się strata do prowadzącej w rankingu WTA Aryny Sabalenki. Po wygranej Filipinki pojawiło się wiele krytycznych głosów pod adresem raszynianki i jej sztabu. Hamulce kompletnie puściły jednak Rosjanom, którzy przypuścili obrzydliwy atak an 23-latkę w mediach.