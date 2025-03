Oto efekt sensacji w Miami. Świątek liderką rankingu, ale są dwa warunki

Iga Świątek może być pierwsza w rankingu WTA Race

Co oznaczają potknięcia Amerykanki i Rosjanki? Obie za dotarcie do trzeciej rundy "tysięcznika" otrzymają po 65 punktów. A więc mniej niż Świątek i Sabalenka, które zagrają o ćwierćfinał (obie zagwarantowały sobie już po co najmniej 120 "oczek"). W tej chwili to Białorusinka jest w dobrej sytuacji do ataku na pierwsze miejsce (w wirtualnym zestawieniu traci już tylko 309 pkt do mistrzyni Australian Open), ale nie oznacza to, że Świątek jest bez szans. Jeśli spełnione zostaną dwa warunki, to polska zawodniczka wskoczy na fotel liderki.