Katastrofa Świątek w Miami. Fissette zdemaskowany tuż po porażce. Potężny cios

Taki scenariusz doprawdy trudno było przewidzieć. Ledwie pięć miesięcy po zatrudnieniu Wima Fissette'a zaczynają toczyć się dyskusje - utrzymane w poważnym tonie - na temat rychłego rozstania belgijskiego szkoleniowca z Igą Świątek. Z formą polskiej tenisistki miało być tylko lepiej, a tymczasem w 10 turniejach z rzędu nie była w stanie dotrzeć do finału. - Moim zdaniem to już końcówka współpracy Fisette'a ze Świątek. To trener, który nie ma zdolności do budowania i rozwijania zawodniczek - mówi na kanale YouTube serwisu Meczyki.pl ekspert Polsatu Sport, Dawid Olejniczak.