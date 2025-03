Legia nie wpuści tych kibiców na wielki hit. To już przesądzone. Twardy warunek

Legia ostrzega przed meczem z Chelsea. Nie wystarczy zakup biletu, by wejść na stadion

"Kiedy zaczynaliśmy planować sprzedaż biletów na mecz z Chelsea, od początku wiedzieliśmy jedno - to nie może być zwykła sprzedaż. To nie może być po prostu wyścig "kto pierwszy, ten lepszy" . Ten mecz to święto. A świętować powinni Ci, którzy są z nami na co dzień" - czytamy w klubowym komunikacie.

"W zamkniętej sprzedaży będą mogli wziąć udział jedynie karnetowicze, subskrybenci i kibice, którzy w tym sezonie chodzili Legię. To będzie wyjątkowy wieczór, ale nie byłoby go bez was. Bo to wy - wierni kibice, byliście z nami od początku sezonu. Zarówno w lidze, w Pucharze Polski, jak i w europejskich pucharach. Tworzyliście atmosferę, która niosła nas przez eliminacje, fazę ligową aż do ćwierćfinału. Dlatego teraz to właśnie wy macie pierwszeństwo zakupu biletów!" - to dalsza część korespondencji.