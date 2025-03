- Wiedziałem, że walka jest bardzo bliska. Myślałem jednak, że wygrywam, bo byłem bardziej aktywny, ciągle szukałem wymian i starałem się go trafić. Moje ciosy były wyprowadzane pełną siłą. On z kolei wyprowadzał lekkie te uderzenia, ja nawet ich nie czułem. Nie wiem, dlaczego sędziowie zwracali na nie uwagę. Niewykluczone, że to zaważyło o wyniku, no ale... jest jak jest - zaznaczył "Cieszyński Książę". - Nie mogę już więcej zostawiać decyzji w rękach sędziów, sam muszę kończyć rywali przed czasem - dodał.

