Polski klub zaskoczył wyborem, teraz wyjaśnia. Wielki powrót byłej gwiazdy

Wybrzeże Gdańsk jest klubem, który w ostatnich sezonach był trampoliną duńskich żużlowców do naprawdę dużych karier. Wystarczy tylko przypomnieć gdańską historię Mikkela Michelsena, Andersa Thomsena, czy właśnie Rasmusa Jensena. Wszyscy teraz ścigają się w PGE Ekstralidze, ale to w Wybrzeżu zaczęli wypływać na szerokie wody. Każde odejście zabolało kibiców, jednak to Jensen zachował się najbardziej kontrowersyjnie - najpierw wypowiadał się na filmiku, że zostaje, by później przedstawiciele klubu o jego transferze do Falubazu dowiedzieli się z internetu.

