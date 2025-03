Bez zaskoczeń w rewanżu. Wysoka wygrana Barcelony. Pajor melduje się w półfinale Ligi Mistrzyń

Pierwsze starcie w ramach tegorocznego ćwierćfinału Ligi Mistrzyń z pewnością wzbudziło sporo emocji w sercu Ewy Pajor. Dla polskiej napastniczki był to bowiem pierwsze spotkanie z klubem, którego barwy do niedawna reprezentowała. Wówczas powracająca Pajor przez niemieckie media była określana mianem "Łowcy wilków". Nic dziwnego, bowiem obecny sezon zdecydowanie należy do Polki, która w Lidze F Women jest samodzielną królową strzelczyń z dorobkiem 17 bramek na koncie. Nie próżnuje również w Lidze Mistrzyń, gdzie do tej pory pięciokrotnie trafiała do siatki.

Reklama