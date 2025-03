Sandro Pertile prosił go, by nie skakał. Miał koszmarny upadek w Zakopanem

Jewhen Marusiak miał fatalny upadek w sobotnich zawodach Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem . Już na odjeździe przewrócił się i został zabrany do szpitala.

Jewhen Marusiak walczył z bólem. Sandro Pertile sugerował, by zrezygnował ze skoków

Chwilę trwało, zanim, stojący w pobliżu Sandro Pertile , dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich, zdecydował się wyjść na wybieg, by pomóc Ukraińcowi w wypięciu nart, bo ten miał z tym problem.

Jak się okazało, poza tym, że pytał o stan zdrowia, to namawiał Ukraińca do tego, by ten jednak nie szarżował i zrezygnował ze skoków w Planicy.