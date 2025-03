Gorąco po występie Marciniaka w hicie Ligi Mistrzów. Zapowiadali wstrząs, jest decyzja

Szymon Marciniak niezmiennie od kilku lat stanowi o sile i jakości sędziowskiej na całym świecie. Polak jest w UEFA i FIFA uważany za człowieka "od zadań specjalnych", co widać po meczach, które dostaje do prowadzenia. Niewątpliwie za spotkanie o "podwyższonym" ryzyku można było uważać rewanż między Atletico Madryt i Realem Madryt w Lidze Mistrzów .

Derby Madrytu same w sobie są meczem, w którym na murawie jest niesamowite napięcie między piłkarzami. Gdy dodamy do tego fakt, że po pierwszym spotkaniu na Santiago Bernabeu mieliśmy całkowicie otwarty dwumecz, to trudno się było dziwić władzom UEFA, że do poprowadzenia tego hitowego spotkania oddelegowała właśnie Szymona Marciniaka.