Grał "dla Łukaszenki", teraz chce reprezentować Polskę. Zapadł werdykt ws. pomocnika Wisły

Wisła Płock sięgnęła po młody talent z Białorusi. Problemy administracyjne dały się we znaki

- Zeszło z tym tyle, że uprawniony do gry został na przełomie marca i kwietnia 2023, czyli po dziewięciu miesiącach blokady. Dla niego to była tragedia, dla nas też, bo byliśmy przekonani, że przyjdzie do drugiej Wisły Płock i może w szybkim tempie zainteresuje sztab ekstraklasowej Wisły, co po części się stało, bo nawet gdy nie mógł grać, Pavol Stano zabrał go na tournee pierwszej drużyny po Słowacji. Finalnie zaczął grać wiosną 2023 roku. Psychika trochę mu siadała, ale nie ma co się dziwić, bo to chłopak w młodym wieku, w innym kraju. Szacunek dla trenerów, że prowadzili go tak, że w momencie, w którym dostaliśmy cynk z FIFA, że jest do gry, był gotowy mentalnie i piłkarsko - ujawnił w rozmowie z redakcją Weszlo.com Arkadiusz Stelmach z działu skautingu klubu z Mazowsza.