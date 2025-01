Wyciekły plany Barcelony. Najpierw 10 goli, teraz nazwisko nowego snajpera

Temat przeprowadzki 28-letniego snajpera z Premier League do La Liga nie jest nowy. W mediach żyje już przynajmniej od kilku tygodni. Teraz pojawia się jednak konkretna kwota, jaką Barcelona będzie skłonna wydać za bramkostrzelnego piłkarza .

Luis Diaz u boku Roberta Lewandowskiego? Barcelona już nad takim wariantem pracuje

Jak informuje "Mundo Deportivo" - powołując się na stację Antena 2 - chodzi o 70 mln euro. Rynkowa wartość zawodnika szacowana jest obecnie na 85 mln euro . Czy Liverpool będzie skłonny oddać go za niższą kwotę? Pytanie pozostaje otwarte.

Obecny kontrakt Luisa Diaza obowiązuje do połowy 2027 roku. Nieoficjalnie mówi się, że napastnik jest sfrustrowany brakiem rozmów o renegocjacji warunków umowy. Z tego względu nosi się z zamiarem zmiany otoczenia .

Jeśli południowoamerykański snajper ostatecznie trafi do Barcelony, nie będzie bezpośrednim konkurentem Roberta Lewandowskiego do gry w wyjściowej jedenastce. To nominalny skrzydłowy. I w tej roli jest na boisku najbardziej efektywny.