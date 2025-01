Tomaszewski krytykuje Szczęsnego. Bez żadnej litości

Ze swoją krytyką nie mógł powstrzymać się Jan Tomaszewski. - Tu nie trzeba być filozofem, żeby powiedzieć, że Pena jest lepszy , bo on cały rok gra w piłkę i ją czuje. On ma dynamikę, lepszą szybkość startową. Pena wybiłby tę piłkę nogą przed Mbappe - ocenił w rozmowie z "Super Expressem".

- On się do tego nie nadaje. Udowodnił to w reprezentacji Polski i Juventusie, że nie jest dwunastym zawodnikiem. To nie jest ta gra, której oczekują przedstawiciele i fani Barcelony, jeśli chodzi o grę bramkarza. Pena się z tego wszystkiego bardzo dobrze wywiązuje - dodał bezlitośnie były legendarny golkiper Biało-Czerwonych.