Kara dla Szczęsnego, Lewandowski ogłasza ws. rodaka. Tak komentuje decyzję Flicka

Demolka w wykonaniu FC Barcelona. Lewandowski zabrał głos ws. Szczęsnego

- Wojtek? Jak to on... Czy on kiedykolwiek potrzebował wsparcia? Wiadomo, jak każdy - rzucił w żartach 36-letni napastnik. - Nie oszukujmy się. Zadawał sobie sprawę, że jednak to był ułamek sekundy, nikt nie miał do niego pretensji. To jest ryzyko bramkarza, szczególnie w naszym przypadku, gdy gramy tak wysoko. Na pewno nie miał nawet momentu na zastanowienie się. Ale wydaje mi się, że Wojtek akurat cieszył się z wygranej i z tytułu, bo to jest najważniejsze. A teraz mógł odpocząć tak jak ja. W każdej sytuacji zawsze można znaleźć plusy - dodał po chwili.