Szczęsny wyrzucony z boiska, stanowcza reakcja Hansiego Flicka. Deklaruje wprost ws. kary

Kiedy Wojtek dostał czerwoną kartkę, to nie było łatwo. To była bardzo skomplikowana sytuacja. Chcę jednak wszystkim podziękować, zwłaszcza wszystkim na ławce, którzy byli gotowi do gry. Ostatecznie najważniejsze i z czego jestem najbardziej dumny to defensywa. Dobrze sobie radziliśmy, ale też widzieliście gole, które strzeliliśmy. Były piękne

~ podkreślił trener, szybko ucinając temat wyrzucenia Szczęsnego