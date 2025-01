Thurnbichler zaskoczył w Zakopanem. Ogłosił w rozmowie z mediami. "Możliwe"

PŚ Zakopane. Polscy skoczkowie walczyli o miejsce w składzie. "Powtarzająca się historia"

W piątek na Wielkiej Krokwi w Zakopanem odbyły się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. Już podczas treningu najlepiej z Polaków prezentował się Paweł Wąsek, który od początku wydawał się pewnym kandydatem do składu na sobotnie zawody drużynowe. Pozostali zawodnicy musieli popisać się solidnymi skokami, by wywalczyć trzy pozostałe miejsca w drużynie.

Thurnbichler wskazał. Nad tym będą pracować polscy skoczkowie

''Mamy zawsze jakieś drobne rzeczy do poprawy. Na przykład jeden z zawodników trochę walczy z wyczuciem czasu. To typowe dla tej skoczni – najazd jest dość stromy, więc ma tendencję do spóźniania odbicia. Pracujemy nad tym, by ruch był długi i harmonijny, żeby skok był dobrze zgrany w czasie. Dawid najlepiej poradził sobie z tym w kwalifikacjach, ale nie dokończył skoku w pełni i zabrakło mu tej ostatniej energii. Widać jednak, że jest jeszcze potencjał do poprawy.'' - ocenił.