Polka poszła drogą Rybusa. Po latach ujawnia szokujące groźby, włos jeży się na głowie

Kariera Gabrieli Grzywińskiej do pewnego momentu rozwijała się w imponującym tempie. Polka od samego początku zaczęła seryjnie kolekcjonować tytuły. Sześciokrotnie zostawała mistrzynią kraju. Ponadto cztery razy wznosiła w górę Puchar Polski. Jej talent szybko dostrzegł również selekcjoner młodzieżowej reprezentacji. W 2013 roku wraz z koleżankami krakowianka świętowała triumf w kontynentalnym czempionacie. Dziesięć lat później 28-latka potyczki "Biało-Czerwonych" ogląda co najwyżej w telewizji. Po transferze do Rosji ma zakaz gry z orzełkiem na piersi.

