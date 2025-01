Remis Polaków z Czechami, ale co powiedział Siódmiak. Brutalne słowa

Artur Siódmiak nie zostawił suchej nitki na poziomie meczu. Choć sam był szefem drużyny w defensywie

Trener reprezentacji Polski Marcin Lijewski przyznał, że jego zespół raz był w piekle, raz w niebie - i tak na przemian. I choć przed kamerą Viaplay przyznał, że nie jest to wymarzony wynik, to nazwał go jednak "zwycięskim remisem". - To nie było spotkanie, a wojna i wynik 19:19 mówi chyba wszystko. Spodziewaliśmy się tego, Czesi tak grają. Tyle że w pierwszej połowie popełniliśmy za dużo błędów. Było za pasywnie, graliśmy w poprzek, jakbyśmy się bali. Tylko czego? W drugiej było już lepsze granie, odważne, mogliśmy nawet wygrać - ocenił Lijewski.