Cash poza kadrą, a to nie koniec złych wieści. Aston Villa zadała "cios"

Matty Cash po raz ostatni zagrał dla reprezentacji Polski w marcu ubiegłego roku i na razie nie zanosi się na to, by miał on prędko wrócić w szeregi "Biało-Czerwonych". Do tego wszystkiego zawodnik może również mieć niebawem pewne kłopoty na poletku klubowym - jego obecna ekipa, Aston Villa, przymierza się bowiem do ściągnięcia konkurenta dla 27-latka. Transfer ten ma zostać dopięty już w zasadzie na dniach.