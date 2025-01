Dyskwalifikacja w Zakopanem, nawet nie usiadł na belce. Przedziwny powód

Pierwszy pokaz umiejętności skoczków miał miejsce już w piątek - najpierw zawodnicy podeszli bowiem do oficjalnego treningu, a potem, o godz. 18.00, zaczęły się kwalifikacje do niedzielnej odsłony PŚ. Dla niektórych wszystko przebiegło z nietypowymi "przygodami".

PŚ w Zakopanem. Hektor Kapustik niedopuszczony do kwalifikacji. Kuriozalny powód

Na liście startowej było pierwotnie 57 sportowców, ale swoje próby oddało jedynie 56 z nich. Okazji do tego by usiąść na belce nie miał reprezentant Słowacji Hektor Kapustik - przy jego nazwisku pojawił się potem skrót NPS oznaczający, że nie został on dopuszczony do startu.