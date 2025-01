Jakub Kosecki zapytany o Stękałę. Nie wytrzymał. "Niesamowite buractwo"

Andrzej Stękała w noc sylwestrową zaskoczył wszystkich fanów skoków narciarskich, dzieląc się ze światem niezwykle intymnym wyznaniem. Wyjawił on bowiem, że jest osobą homoseksualną i przez wiele lat był w szczęśliwym związku z niejakim Damianem. Mężczyzna zmarł tragicznie w listopadzie ubiegłego roku i to właśnie po stracie ukochanego skoczek postanowił dokonać coming outu, aby wraz z nadejściem nowego roku rozpocząć nowy etap w swoim życiu.

Jakub Kosecki o coming oucie Andrzeja Stękały. "Bardzo chwalę sobie taką postawę"

Wobec sytuacji polskiego skoczka obojętnie mnie przeszedł także Jakub Kosecki. Piłkarz z programie "To jest Sport.pl" przyznał, że szanuje Stękałę za to, że jako pierwszy polski sportowiec otwarcie opowiedział o swojej orientacji seksualnej. "Bardzo szanuję ludzi, którzy decydują się na coming out czy ogólnie różne decyzje, które mogą mieć wpływ na jego życie. Ja zawsze patrzę jako na jednostkę. Dla mnie to jest człowiek, który ma swoje życie, chce być szczęśliwy. To jest coś niesamowitego, że się na to zdecydował i bardzo chwalę sobie taką postawę" - przyznał.