Tragedia w Waszyngtonie. Jest ważne oświadczenie ws. Spiridonowa

Do mrożących krew w żyłach scen doszło na lotnisku im. Ronalda Reagana. Samolot pasażerski lecący z miasta Wichita do stolicy Stanów Zjednoczonych już podchodził do lądowania, gdy nagle na swojej drodze spotkał wojskowy helikopter. Na reakcję pilotów było niestety zbyt późno i doszło do zderzenia. Szczątki maszyn spadły do rzeki. Błyskawicznie rozpoczęła się akcja ratunkowa, która prędko się nie zakończy. Wciąż rośnie bilans ofiar. Amerykańskie media niedawno poinformowały o wydobyciu trzydziestu ciał.

Reklama