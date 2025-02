To oznaczało też, że ITF zrezygnowała z meczów play-off na zasadzie do trzech zwycięstw. Polki w taki sposób ograły rok temu w Biel Szwajcarię 4:0, a dwa lata temu przegrały 1:3 w Astanie z Kazachstanem, choć bez Świątek. Później jednak otrzymały dziką kartę do finału w Glasgow. Teraz dzikich kart nie będzie, 18 ekip powalczy o miejsca w sześciu turniejach.