Niespodziewane rozstanie z Barceloną? Nawet się nie wahał, Flick otrzymał wiadomość

FC Barcelona, oprócz Valencii ma najmłodszą kadrę w całej La Liga, a mimo to Hansi Flick był w stanie na tyle poukładać jej grę, że po 24. kolejkach to właśnie "Duma Katalonii" prowadzi w tabeli z dorobkiem 51 punktów. Tyle samo oczek ma Real Madryt, jednak gorszy bilans spotkań bezpośrednich, a także bramek. Sukces jest zdecydowanie dziełem kolektywu.

Rośnie grono piłkarzy skreślonych przez Flicka? Nie tylko Pena na marginesie

Nowy trener bardzo szybko ułożył sobie w głowie zamysł na to, jak ma funkcjonować jego Barcelona. Siłą rzeczy kilku zawodników zostało jednak zepchniętych na margines. W tym gronie można wyróżnić Ansu Fatiego, Pablo Torre, czy Inakiego Penę. Hiszpan stracił miejsce w wyjściowym składzie "Azulgrany", na co bardzo źle zareagował. Obecnie jest zmiennikiem Wojciecha Szczęsnego, co zgodnie z niektórymi źródłami miało wywołać niemal bunt w szatni.