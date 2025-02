W klubie miliardera celują w mistrzostwo. To on jest prawdziwym ojcem sukcesu Falubazu

Pod koniec 2022 roku Piotr Protasiewicz objął funkcję dyrektora sportowego. W 2023 roku awansowali do PGE Ekstraligi, wygrywając każde spotkanie na zapleczu. Teraz utrzymali się w elicie, a nawet awansowali do fazy play-off, choć wielu ekspertów skazywało ich na rychły spadek.

Współpraca z Protasiewiczem to czysta przyjemność

- Z panem Piotrem współpracuje mi się bardzo dobrze. Dużo pomaga, podpowiada, oby było tak jak najdłużej - mówi Michał Curzytek na kanale FalubazTV. Prawda jest taka, że 22-latek wiele zawdzięcza Protasiewiczowi. To on go wypożyczył do Stelmet Falubazu, a następnie dał szansę jazdy jako U24. Curzytek tego nie zmarnował. Jest bardzo pracowity, czym zaskarbił sobie sympatię dyrektora sportowego Falubazu.

Ewolucja, a nie rewolucja. Wielkie transfery, ma być dominacja

Nie jest tajemnicą, że Stelmet Falubaz chce bić się o złoto. Ma to umożliwić współwłaściciel klubu, miliarder Stanisław Bieńkowski, który zajmuje 30. miejsce wśród najbogatszych Polaków. W ostatnich tygodniach widzimy coraz częściej polskiego miliardera przy Falubazie, co jasno może wskazywać na zwiększone zaangażowanie. Widzieliśmy go także na zdjęciu z nowym nabytkiem klubu - Damianem Ratajczakiem.



Na tym transferze się nie skończyło, bo do klubu dołączył także Leon Madsen, który jest światową gwiazdą dyscypliny. Te transfery to ogromna zasługa Protasiewicza, który namówił obu zawodników do reprezentowania Falubazu. Wydaje się, że Protasiewicz buduje drużynę podobnie jak prezes Motoru Lublin - Jakub Kępa. Nie zależy mu na rewolucji, ale na ewolucji, czyli wymienia najsłabsze ogniwa w zespole.