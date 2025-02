Decyzja, która od pierwszej sekundy zaczęła być szeroko komentowana, gruchnęła we wtorek. Wówczas trener reprezentacji Polski Thomas Thurnbichler podał skład drużyny skoczków na mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim.

Wojciech Fortuna widzi szansę dla Kamila Stocha. Co zrobi Thurnbichler?

Ostatnie odpowiedzi miał dać Austriakowi Puchar Świata w Sapporo, gdzie o miejsce w kadrze walczyli jeszcze najbardziej utytułowany polski skoczek w historii Kamil Stoch i Maciej Kot. Na olimpijskim obiekcie trzykrotny mistrz IO zaprezentował się najlepiej z Orłów, ale nie zajął dostatecznie wysokiej lokaty, jakiej oczekiwał główny trener i w ostatniej chwili nie "wywrócił stolika". W efekcie szkoleniowiec "biało-czerwonych" finalnie postawił na Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła, Dawida Kubackiego, Jakuba Wolnego i Piotra Żyłę. Reklama

- Trener Thurnbichler dał mu szansę. Było powiedziane, że ma zrobić jakiś przyzwoity wynik i w Sapporo poskakał najlepiej z chłopaków. Tymczasem Kamil Stoch nie jedzie - rozpoczął dywagowanie nad decyzją Austriaka Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski z 1972 roku właśnie z Sapporo.

Szkoleniowiec nadmienił, tłumacząc swoje posunięcie, że teraz drużynę czeka kilka dni spokojnego treningu. - Jak widać, na podstawie dotychczasowych wyników, istnieje jeszcze duży potencjał do poprawy. Każdy ma jasną, indywidualną wizję tego, nad czym będzie pracował w trakcie przygotowań. Zawodnicy wydają się spokojni i zmotywowani. Środowisko pracy i warunki na skoczniach narciarskich są w tym tygodniu idealne - powiedział w rozmowie z Interią .

I właśnie kwestia treningów jest tym obszarem, na którym w rozmowie z nami skupił się 72-letni Fortuna. - Ja wiem, ile teraz będzie złości w Stochu, że go nie wzięli. A może jeszcze jest taka nadzieja właśnie w związku z treningami. Osobiście zrobiłbym im jeszcze, jak to było wtedy, wewnętrzną kwalifikację na trzy dni przed wyjazdem i jeszcze bym zmienił zdanie, jakby Kamil okazał mi się najlepszy. No bo jak wtedy można by było go nie wziąć? - rzuca pomysł i stawia pytanie legendarny czempion. Reklama

Mówiąc "wtedy", Fortuna ma na myśli spektakularne wydarzenia, których w ostatnich dniach mieliśmy kolejną rocznicę. Wszak dokładnie 11 lutego 1972 roku, czyli 53 lata temu, ten krnąbrny zakopiańczyk z urodzenia sprawił wielką sensację w Sapporo, zostając za jednym zamachem mistrzem olimpijskim i mistrzem świata.

- I teraz przypomnijmy sobie moje losy - zwraca uwagę Fortuna, po czym przechodzi do konkretów: - Przed wyjazdem na olimpiadę do Sapporo ja też nie byłem czempionem, bo zająłem 17. miejsce w Turnieju Czterech Skoczni. Do olimpijskiej ekipy zostałem przydzielony w ostatniej chwili, bo wygrałem wewnętrzne kwalifikacje. Tak wybrał trener Janusz Fortecki, którego uznaję za trenera 100-lecia. On stawił się wtedy za mną i ja w ostatniej chwili wskoczyłem do kadry.

Swoją myśl kontynuował: - Wynik trafił się już na średniej skoczni w Sapporo, gdzie zająłem 6. miejsce. Tam już niewiele brakło do medalu, ale też niewiele zabrakło, bym w ogóle nie pojechał, bo jeden z towarzyszy gratulował mi zwycięstwa w kwalifikacjach, ale jednocześnie oznajmił: "nie pojedziecie, boście są za młodzi i się pogubicie". To był Lech Bafia, późniejszy prezes PZN. Może kiedyś panu opowiem, dlaczego on się woził po mnie, ale jeszcze nie teraz.

Mistrz Fortuna stawia warunek Stochowi. Mistrz z Zębu reaguje

Biorąc to wszystko pod uwagę Fortuna jest wręcz przekonany, że mając do czynienia z zawodnikiem tego kalibru, co Stoch, do końca należałoby pokładać w nim wiarę, że może się pozbierać. - Ta złość Stocha jest moim zdaniem pozytywna, w tym sensie, że jest on naładowany i ciągle gotów, by coś pokazać. Więc gdyby jeszcze miał okazję trochę naskakać na oczach Thurnbichlera, mógłby się obudzić. On wciąż jest silnym ogniwem do medalu w drużynie - twierdzi nasz rozmówca. Reklama

Dla takiej wizji Fortuna snuje konkretny plan. Obecność Stocha na treningach z drużyną, powtarzalność skoków, ale nie 3-4 dziennie, tylko po dziesięć, a na końcu wspomniana już wewnętrzna kwalifikacja, jak wiele dekad temu uczynił trener Fortecki. - Uważam, że gdyby Thurnbichler tak zrobił, to nic by nie stracił. Ale oczywiście warunek dla Kamila jest jeden: Musiałby się wykazywać i gdyby na dziesięć skoków dziennie oddawał dziewięć udanych, to by znaczyło, że jest forma - powiedział nestor polskich skoków.

- Przecież gdyby trenerowi otworzyłyby się oczy, że Kamil regularnie skacze po wyższej paraboli i odlatuje dalej od innych, to byłoby grzechem go nie wziąć. Osobiście byłbym gotowy po takim tygodniowym treningu, gdyby miał okazać się najlepszy, wziąć go jako pierwszego, a nie ostatniego ~ Wojciech Fortuna

W Fortunie wzburzyła się krew, gdy w pewnym momencie zapytał mnie, czy widziałem w internecie, jak jeden z dziennikarzy napisał "Kamil Stoch wyrzucony z kadry". - No jak można pisać takie brednie i bzdury? Muszę to posprawdzać, żeby wiedzieć, z kim nie warto rozmawiać - skwitował mistrz. Gwoli ścisłości użył znacznie mocniejszego słowa.

Interia skontaktowała się z Kamilem Stochem. 37-latek podtrzymał swoje stanowisko, że na razie wstrzymuje się z komentowaniem swojej absencji w kadrze na MŚ. Zapytany zaś o perspektywę, którą przedstawił Fortuna, czy będzie miał jeszcze okazję do wspólnego trenowania z kolegami wybranymi przez Thurnbichlera, także zdystansował się od komentarza. Nieoficjalnie z innego źródła jednak usłyszeliśmy, że treningi pod kątem mistrzostw mają dotyczyć stricte zawodników, na których postawił Austriak, a Stoch - nawet gdyby miało dojść do spotkania na skoczni - miałby trenować swoją osobną ścieżką. Nadto treningi zostają całkowicie zamknięte dla mediów. Czy scenariusz zarysowany przez Wojciecha Fortunę ma szansę jeszcze się napisać? Reklama

