Bezwględna kara, a teraz jeszcze to. Karasiowi puściły hamulce, szef POLADA reaguje

W lutym na Roberta Karasia spadł potężny cios. 36-latek zgodnie z oficjalną decyzją Amerykańskiej Agencji Antydopingowej został zawieszony aż na osiem lat . To pokłosie wykrycia w jego organizmie niedozwolonej substancji. Pobrana w trakcie zawodów Florida ANVIL Ultra Triathlon próbka wykazała obecność drostanolonu. Kara była drakońska.

Drakońska kara od Amerykanów. Robert Karaś odpowiada

Karaś naturalnie zarzekał się, że sprawa została wyolbrzymiona , a on sam postanowił podzielić się z kibicami swoją perspektywą. Wytłumaczył, że nie miał nawet możliwości uczestniczenia w procesie sądowym.

Nie słuchajcie tego, nie czytajcie głupich nagłówków. Nie miałem możliwości uczestniczyć w procesie, to tylko perspektywa z jednej strony. Ja będę się odwoływał, bo to wszystko odbyło się beze mnie. Dowody padały tylko z jednej strony. Teraz jest czas się tym zająć, odwołam się, a wyrok na pewno będzie inny

Karaś w konflikcie z POLADA. Szef Polskiej Agenci Antydopingowej zareagował na oskarżenia

- Czas na prawdę. Michał Rynkowski, szef POLADA, publicznie podważał moje tłumaczenia w sprawie drostanolonu, twierdząc, że maksymalny czas wykrywalności tej substancji to 30 dni. To kłamstwo [...] Rynkowski publicznie wprowadzał opinię publiczną w błąd, twierdząc, że drostanolon mógł być wykrywalny maksymalnie przez 30 dni. To niezgodne z ustaleniami USADA i dostępnymi badaniami naukowymi - argumentował.