"Łzy" Tomasza Hajto w studiu Polsatu. Nie bez powodu, wywołał poruszenie (WIDEO)

Ekipa z Podlasia z dumą reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej. Niewiele brakowało, a Jagiellonia, podobnie jak Legia Warszawa, bezpośrednio uzyskałaby przepustkę do 1/8 finału Ligi Konferencji. Wiceliderom PKO BP Ekstraklasy zabrakło jednak do tego bardzo niewiele. W lutym musieli więc zagrać dwumecz z TSC Backa Topola. I zgodnie z oczekiwaniami odnieśli pewny triumf. Polacy najpierw wygrali 3:1 na wyjeździe, by następnie powtórzyć ten wyczyn przed własną publicznością. Reklama

"Cieszymy się na pewno bardzo, historia napisała się dziś na naszych oczach. To świetna rzecz dla tego klubu, miasta. Doceniam to, co się tu dzieje. Czuję, że kibice mnie doceniają. Nie ma nic lepszego dla trenera niż docenienie tego momentu przez ludzi. Cały czas powtarzam, że na to pracuje wiele osób. Kibice nie mają tyle czasu, by skandować nazwiska wszystkich na takim zimnie" - cieszył się Adrian Siemieniec.

Reakcja Tomasza Hajto stała się hitem sieci. Kibice przyznają mu rację

O wspomnianym szkoleniowcu zrobiło się już głośno przed samym meczem za sprawą Tomasza Hajto. Były zawodnik nagle zaczął udawać płacz w studiu Polsatu Sport, zanim widzowie wirtualnie przenieśli się do Białegostoku. "Zobaczcie jak przez tego polskiego Nagelsmanna (Adriana Siemieńca - dop.red.) zmieniła się narracja innych trenerów w Polsce. Do tej pory było: 'O jejku. Spotkanie ze śmiercią. Jejku, spotykamy się, bo puchary, bo kwalifikacje do kwalifikacji. Nie dam rady grać i w lidze i w pucharach'" - parodiował szkoleniowców polskich klubów, doprowadzając kibiców do śmiechu.

"On nie narzeka. On mówi, że potrzebny jest lepszy instrument, żeby grać. Ale nie wymienia go za 5 milionów euro, tylko za 100 tysięcy złotych. On nie narzeka, że nie ma transferów. Nie narzeka, że nie ma Romanczuka" - uzupełnił jeszcze swoją wypowiedź Tomasz Hajto, wychwalając Adriana Siemieńca. W mediach społecznościowych i tak mówi się głównie o udawanych łzach eksperta. Niemal wszyscy komentujący przyznają mu rację. "Cała prawda", "W końcu ktoś to powiedział otwarcie", "Dobrze mówi" - czytamy. Reklama

Jagiellonia najbliższego rywala pozna natomiast jeszcze dziś. Tekstowa relacja na żywo z losowania w Interia Sport.

Tomasz Hajto / Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Tomasz Hajto / Polsat Sport