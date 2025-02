Jeżeli one się nie zbiorą, na przykład pierwsza dwudziestka rankingu; Jak się nie zbiorą, nie usiądą w jednym miejscu i nie zawiążą jakiegoś komitetu strajkowego, czy organizacji, jak panowie i nie pójdą do WTA, to w życiu nie będą miały nic do gadania. Rzucają takie uwagi w eter, że jest za dużo grania. Czy była jakaś reakcja WTA na to? Nic, żadnej. Nikt tego nie skomentował, bo wszyscy mają to w nosie. Pojedyncze głosy to nie jest metoda

~ podkreślił Lech Sidor